Американские экологи призвали отказаться от красного мяса в пользу сохранности окружающей среды

Специалист констатировала, что население планеты ежегодно увеличивается.

“По мере роста количества людей, возрастает их потребность в пище. Мы можем остановить негативные последствия изменения климата, если поменяем свои пищевые привычки и способ производства потребляемой еды”, — пишет она.

Около половины пригодных для жизни земель на планете используется для сельского хозяйства, информирует Кауфман. Причем, примерно 77% из них используется для выпаса крупного рогатого скота, овец, коз, добавила она.

“Один из способов уменьшить общее воздействие на климат — отказаться от красного мяса. Переход на диету с меньшим количеством красного мяса может сократить выбросы углерода на 8 гигатонн в год к 2050 году, и освободить миллионы квадратных миль земли”, подчеркивает эколог.

Дополнение

Напомним, что британцы взяли курс на отказ от красного мяса в пользу белого.



Британцы сокращают потребление красного мяса по двум причинам. Из-за того, что чрезмерное потребление красного и переработанного мяса увеличивает риск развития рака, диабета и сердечных заболеваний.

“Вторая причина связана с проблемой изменения климата. Высокое потребление красного мяса и молочных продуктов в Великобритании является основным фактором изменения климата и ухудшения состояния окружающей среды . Красное мясо, такое как говядина или баранина, имеет более высокий углеродный след, чем белое мясо, такое как курица или индейка”, — комментирует британский эколог Мадлен Кафф.

К слову

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

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