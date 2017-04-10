Американська компанія Boeing у травні передасть Ірану пасажирські літаки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Американський виробник Boeing поставить упродовж наступного місяця два пасажирських літаки національному перевізникові Iran Air, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
У 2016 році компанія Boeing повідомила, що національний перевізник Iran Air замовив 80 літаків на суму понад 16 мільярдів доларів (50 лайнерів серії 737 та 30 серії 777), які здатні літати на далекі відстані.
Також повідомляється, що угода з американським виробником стала можливою після укладення в 2015 році домовленостей щодо ядерної програми Ірану.
Західні держави погодилися скасувати санкції проти Тегерана в обмін на обмеження іранської ядерної діяльності. Після виборів у США деякі представники галузі висловлювали стурбованість тим, що жорстка позиція адміністрації Дональда Трампа щодо Ірану може поставити під загрозу угоду і спричинити перехоплення контракту європейським конкурентом — компанією Airbus.
Як повідомляв УНН, Американська аерокосмічна компанія Boeing заявила про намір побудувати свій перший завод у Європі.