Американская компания Boeing в мае передаст Ирану пассажирские самолеты

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40607 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102361 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156629 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116518 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116512 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112543 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104245 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107066 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103562 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153639 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Американская компания Boeing в мае передаст Ирану пассажирские самолеты

Американская компания Boeing в мае передаст Ирану пассажирские самолеты

Киев  •  УНН

 • 14427 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Американский производитель Boeing поставит в течение следующего месяца два пассажирских самолета национальному перевозчику Iran Air, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В 2016 году компания Boeing сообщила, что национальный перевозчик Iran Air заказал 80 самолетов на сумму более 16 млрд долларов (50 лайнеров серии 737 и 30 серии 777), которые способны летать на дальние расстояния.

Также сообщается, что соглашение с американским производителем стало возможным после заключения в 2015 году договоренностей по ядерной программе Ирана.

Западные державы согласились отменить санкции против Тегерана в обмен на ограничение иранской ядерной деятельности. После выборов в США некоторые представители отрасли высказывали обеспокоенность тем, что жесткая позиция администрации Дональда Трампа по Ирану может поставить под угрозу соглашение и вызвать перехвата контракта европейским конкурентом - компанией Airbus.

Как сообщал УНН, американская аэрокосмическая компания Boeing заявила о намерении построить свой первый завод в Европе.

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