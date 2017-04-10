Американская компания Boeing в мае передаст Ирану пассажирские самолеты

В 2016 году компания Boeing сообщила, что национальный перевозчик Iran Air заказал 80 самолетов на сумму более 16 млрд долларов (50 лайнеров серии 737 и 30 серии 777), которые способны летать на дальние расстояния.

Также сообщается, что соглашение с американским производителем стало возможным после заключения в 2015 году договоренностей по ядерной программе Ирана.

Западные державы согласились отменить санкции против Тегерана в обмен на ограничение иранской ядерной деятельности. После выборов в США некоторые представители отрасли высказывали обеспокоенность тем, что жесткая позиция администрации Дональда Трампа по Ирану может поставить под угрозу соглашение и вызвать перехвата контракта европейским конкурентом - компанией Airbus.

Как сообщал УНН, американская аэрокосмическая компания Boeing заявила о намерении построить свой первый завод в Европе.