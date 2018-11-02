Американка розпізнала знак згори перед великим виграшем у лотерею

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Жителька американського штату Мічиган виграла 2 млн дол. у лотерею Mega Millions, передає УНН з посиланням на UPI.

Ім'я 28-річної переможниці - Жакетт Пратер. Вона проживає у місті Флінт. Американка розпочала регулярно грати у лотерею близько місяця тому.

"У мене було передчуття, що я виграю: свербіла рука. Я подумала, що це хороший знак - і почала регулярно купувати лотерейні білети Mega Millions. Моє передчуття мене не підвело", - розповіла вона.

Пратер планує інвестувати частину від виграшу у відкриття невеликого ресторану.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про ювілейного, 300-го мільйонера лотереї "Лото-Забава" - Катерину Білодід із Запоріжжя. Як і американка, свій виграш у 1 млн грн Катерина пов'язує з внутрішнім передчуттям.

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