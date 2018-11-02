Американка распознала знак свыше перед крупным выигрышем в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Жительница американского штата Мичиган выиграла 2 млн долл. в лотерею Mega Millions, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя 28-летней победительницы - Жакетт Пратер. Она проживает в городе Флинт. Американка начала регулярно играть в лотерею около месяца назад.
"У меня было предчувствие, что я выиграю: чесалась рука. Я подумала, что это хороший знак - и начала регулярно покупать лотерейные билеты Mega Millions. Мое предчувствие меня не подвело", - рассказала она.
Пратер планирует инвестировать часть от выигрыша в открытие небольшого ресторана.
Напомним, недавно стало известно о юбилейном, 300-м миллионере лотереи "Лото-Забава" - Екатерине Билодид из Запорожья. Как и американка, свой выигрыш в 1 млн грн Екатерина связывает с внутренним предчувствием.