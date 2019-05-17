Американка погасить кредит за будинок і авто завдяки лотерейному виграшу

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Мешканка американського штату Північна Кароліна виграла 1,3 млн дол. у лотерею "Carolina Cash 5", передає УНН з посиланням на usatoday.com.

Лотерейний білет американці подарувала сестра 12-го травня під час вечері, пише видання.

"12 травня ми відзначали День матері", - уточнила переможниця.

Американка вирішила отримати одноразову виплату грошового призу. Після вирахування податків сума її виграшу становить 958 тис. дол.

Переможниця планує витратити гроші на погашення кредиту, який вона брала на покупку машини і будинки.

Джекпот розміром в 1,3 млн дол. є третім за величиною в історії розіграшів "Carolina Cash 5".

Нагадаємо, що в Україні з початку цього року завдяки державній лотереї "Лото-Забава" мільйонерами стали вже 17 українців. Всього за час існування цієї лотереї мільйонерами і мультимільйонерами стали вже 329 гравців.

Лотерейні виграші допомагають українцям поліпшити своє матеріальне становище і виконати давні мрії. Наприклад, мультимільйонер української лотереї "Лото-Забава" Олександр Сивак (Черкаси) вирішив витратити виграш на житло, подорожі та сім'ю.

А мешканка Запорізької області Світлана Громова разом з чоловіком вирішили витратити частину виграного в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на придбання житла і поїздку за кордон.

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