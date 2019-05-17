Американка погасит кредит за дом и авто благодаря лотерейному выигрышу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Жительница американского штата Северная Каролина выиграла 1,3 млн долл. в лотерею "Carolina Cash 5", передает УНН со ссылкой на usatoday.com.
Лотерейный билет американке подарила сестра 12-го мая во время ужина, пишет издание.
"12 мая мы отмечали День матери", - уточнила победительница.
Американка приняла решение получить единоразовую выплату денежного приза. После вычета налогов сумма ее выигрыша составит 958 тыс. долл.
Победительница планирует потратить деньги на погашение кредита, который она брала на покупку машины и дома.
Джекпот размером в 1,3 млн долл. является третьим по величине в истории розыгрышей "Carolina Cash 5".
Напомним, что в Украине с начала этого года благодаря государственной лотерее “Лото-Забава” миллионерами стали уже 17 украинцев. Всего за время существования этой лотереи миллионерами и мультимиллионерами стали уже 329 игроков.
Лотерейные выигрыши помогают украинцам улучшить своё материальное положение и исполнить давние мечты. Например, мультимиллионер украинской лотереи "Лото-Забава" Александр Сивак (Черкассы) решил потратить выигрыш на жилье, путешествия и семью.
А жительница Запорожской области Светлана Громова вместе с супругом решили потратить часть выигранного в лотерею “Лото-Забава” 1 млн грн на приобретение жилья и поездку за границу.