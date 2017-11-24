Американка надіслала бомбу екс-президенту США

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Жительку Техасу Джулію Пуфф звинувачують у відправленні вибухових пристроїв колишньому президентові США Бараку Обамі та ряду посадових осіб у жовтні 2016 року, передає УНН з посиланням на CNN.

Згідно з експертизою, бомба, яку надіслали губернатору штату Техас Грегору Ебботу при детонації могла б викликати серйозні опіки чи навіть смерть. Губернатора врятувало те, що “він не відкрив пакет так, як було задумано зловмисником”.

Інший пакунок із бомбою, який був доставлений у Білий дім, був нейтралізований завдяки попередньому обстеженню.
Наразі сорока шести літня жінка перебуває під вартою у Південному окрузі штату Техас. Підозрювана своєї провини не визнає.

Так, докази що свідчать проти жительки Техасу Джулії Пуфф, яку обвинувачують у розсиланні бомб 44-му президенту США Бараку Обамі, діючому губернатору штату Техас Грегу Ебботу та адміністрації соціального забезпечення штату Меріленд, включають у себе стільниковий телефон, пачку сигарет, ковпачок від соусу та котячу шерсть.

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Зокрема, встановити особу відправника вдалося завдяки пошкодженій етикетці з доставкою, знайденій на коробці, яку, імовірно, повторно використала Пуфф для відправки небезпечного пакунку губернатору Ебботу. На сигаретній пачці стояв штамп, який продавці Техасу лишають на дні кожної упаковки аби засвідчити, що податок на цигарки у штаті був сплачений.

Як виявилося, цигарки були куплені у магазині, яким послуговувалася Джулія Пуфф. Пакет також містив ковпачок від салатного соусу. У слідчих документах говориться, що Пуфф купувала аналогічний соус для ювілейного обіду.

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Стільниковий телефон, виявлений у пакунку, який був надісланий президенту, належав особі, яка також мала прізвище Пуфф. Дві запальні суміші відповідали матеріалам, знайдених у будинку Джулії. Слідчі також виявили котячу шерсть під вантажним знаком на посилці. Експертиза довела, що шерсть належала одній з кішок підозрюваної.

Згідно з судовими документами, Джулія, ймовірно, казала федеральному слідчому, що не любить Обаму. Вона також додала, що була невдоволена роботою Грегора Еббота на посаді губернатора штату Техас.

Представник колишнього президента Барака Обами не надав жодних коментарів як і канцелярія губернатора Еббота.

 

 

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