Американка отправила бомбу экс-президенту США

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Жительницу Техаса Джулию Пуфф обвиняют в отправке взрывных устройств бывшему президенту США Бараку Обаме и ряду должностных лиц в октябре 2016 года, передает УНН со ссылкой на CNN.

Согласно экспертизе, бомба, прислали губернатору штата Техас Грегору Эбботу при детонации могла бы вызвать серьезные ожоги или даже смерть. Губернатора спасло то, что "он не открыл пакет так, как было задумано злоумышленником".

Другой пакет с бомбой, который был доставлен в Белый дом, был нейтрализован благодаря предварительному обследованию.

Сейчас сорока шести летняя женщина находится под стражей в Южном округе штата Техас. Подозреваемая своей вины не признает.

Так, доказательства свидетельствующие против жительницы Техаса Джулии Пуфф, которую обвиняют в рассылке бомб 44-м президенту США Бараку Обаме, действующему губернатору штата Техаса Грегу Эбботу и администрации социального обеспечения штата Мэриленд, включают в себя сотовый телефон, пачку сигарет, колпачок от соуса и кошачью шерсть.

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В частности, установить личность отправителя удалось благодаря поврежденной этикетке с доставкой, найденной на коробке, которую, вероятно, повторно использовала Пуфф для отправки опасного пакета губернатору Эбботу. На сигаретной пачке стоял штамп, который продавцы Техаса оставляют на дне каждой упаковки чтобы показать, что налог на сигареты в штате был оплачен.

Как оказалось, сигареты были куплены в магазине, которым пользовалась Джулия Пуфф. Пакет также содержал колпачок от салатного соуса. В следственных документах говорится, что Пуфф покупала аналогичный соус для юбилейного обеда.

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Сотовый телефон, обнаруженный в пакете, который был направлен президенту, принадлежал лицу, которое также носит фамилию Пуфф. Две зажигательные смеси соответствовали материалам, найденным в доме Джулии. Следователи также обнаружили кошачью шерсть под грузовым знаком на посылке. Экспертиза доказала, что шерсть принадлежала одной из кошек подозреваемой.

Согласно судебным документам, Джулия, вероятно, говорила федеральному следователю, что не любит Обаму. Она также добавила, что была недовольна работой Грегора Эббота в должности губернатора штата Техас.

Представитель бывшего президента Барака Обамы не предоставил никаких комментариев также как и канцелярия губернатора Эббота.

 

 

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