Американка двічі за місяць виграла в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Мешканка американського штату Делавер виграла 10 тис. дол. в лотерею, передає УНН з посиланням на UPI .
Відомо, що їй пощастило виграти в лотерею вдруге за місяць.
"Мій перший виграш склав 5 тис. дол.", - розповіла вона.
За рахунок виграшу переможниця планує з'їздити на відпочинок з сім'єю.
Нагадаємо, сім'я Древаль з Черкаської області тричі в 2018 році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази в лотерею виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу склала 1 млн 200 тис. грн.