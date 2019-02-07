Американець випадково виграв у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Житель американського штату Колорадо виграв 30 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я переможця - Джон, його прізвище не уточнюється. При покупці лотерейного білета американець припустився помилки, яка обернулася виграшем.
"Я купував білет через автомат. Виграв 3 дол. І вирішив купити ще один білет. Але випадково натиснув не ту кнопку, яку задумав і виграв 30 тис. дол.", - розповів він.
Про плани переможця на виграш не повідомляється.
Нагадаємо, в 2018 році мільйонерами і мультимільйонерами популярної української лотереї "Лото-Забава" стали 33 українці.