Американец случайно выиграл в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Житель американского штата Колорадо выиграл 30 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя победителя - Джон, его фамилия не уточняется. При покупке лотерейного билета американец допустил ошибку, которая обернулась выигрышем.
"Я покупал билет через автомат. Выиграл 3 долл. и решил купить еще один билет. Но случайно нажал не ту кнопку, которую задумал и выиграл 30 тыс. долл.", - рассказал он.
О планах победителя на выигрыш не сообщается.
Напомним, в 2018 году миллионерами и мультимиллионерами популярной украинской лотереи "Лото-Забава" стали 33 украинца.