Американець виграв 100 тис. дол. в лотерею завдяки пораді матері
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Житель Вашингтона Брендон Прі виграв 100 тисяч доларів в лотерею, дослухавшись до поради матері. Про це повідомляє UPI, передає УНН.
“Перше, що я зробив після того, як дізнався про перемогу, зателефонував мамі. Вона кричала від радості”, — розповів американець.
Мати переможця вже готова дати синові ще одну пораду, цього разу — як розпорядитися виграшем.
“Сподіваюся, він поділиться зі мною, адже це я підказала йому купити квиток”, — додала вона.
Нагадаємо, 10 березня гравець державної лотереї “Мегалот” виграв 1,5 млн грн. Виграшна ставка була зроблена в чернівецькому “ЛОТО маркеті” за адресою: вул.Калинівська, 43.