Американец выиграл 100 тыс. долл. в лотерею благодаря совету матери

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 1040 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 26372 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 33037 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 78721 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 09:12 • 102735 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Житель Вашингтона Брэндон При выиграл 100 тысяч долларов в лотерею, прислушавшись к совету матери. Об этом сообщает UPI, передает УНН.

"Первое, что я сделал после того, как узнал о победе, позвонил маме. Она кричала от радости", — рассказал американец.

Мать победителя уже готова дать сыну очередной совет, на этот раз – как распорядиться выигрышем.

"Надеюсь, он поделится со мной, ведь это я подсказала ему купить билет", — добавила она.

Напомним, 10 марта игрок государственной лотереи “Мегалот” выиграл 1,5 млн грн. Выигрышная ставка была сделана в черновицком "ЛОТО маркете" по адресу: ул.Калиновская, 43.

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