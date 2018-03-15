Американец выиграл 100 тыс. долл. в лотерею благодаря совету матери
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Житель Вашингтона Брэндон При выиграл 100 тысяч долларов в лотерею, прислушавшись к совету матери. Об этом сообщает UPI, передает УНН.
"Первое, что я сделал после того, как узнал о победе, позвонил маме. Она кричала от радости", — рассказал американец.
Мать победителя уже готова дать сыну очередной совет, на этот раз – как распорядиться выигрышем.
"Надеюсь, он поделится со мной, ведь это я подсказала ему купить билет", — добавила она.
Напомним, 10 марта игрок государственной лотереи “Мегалот” выиграл 1,5 млн грн. Выигрышная ставка была сделана в черновицком "ЛОТО маркете" по адресу: ул.Калиновская, 43.