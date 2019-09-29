Американець Спенс об'єднав титули чемпіона світу IBF і WBA
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Американець Еррол Спенс — молодший захистив титул чемпіона світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) і завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) у ваговій категорії до 66,68 кг. У 12-раундовому поєдинку в Нью-Йорку він виграв у співвітчизника Шона Портера за очками. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
Спенс переміг роздільним рішенням суддів. Двоє суддів віддали перемогу Спенсу з рахунком 116:111, один суддя — Портеру (115:112).
29-річний Спенс в четвертий раз захистив титул IBF, яким володіє з травня 2017 року, коли переміг британця Келлі Брук нокаутом в 11-му раунді. У його послужному списку тепер 26 перемог (21 нокаутом), жодної поразки.
31-річний Портер не зміг вдруге захистити титул WBC, яким володів з вересня 2018 року. У його послужному списку тепер 30 перемог (17 нокаутом), три поразки і одна нічия. У 2012-2013 роках Портер також володів поясом IBF, один раз його захистивши.