Американец Спенс объединил титулы чемпиона мира IBF и WBA

Спенс победил раздельным решением судей. Двое судей отдали победу Спенсу со счетом 116:111, один судья - Портера (115:112).

29-летний Спенс в четвертый раз защитил титул IBF, которым владеет с мая 2017 года, когда победил британца Келли Брука нокаутом в 11-м раунде. В его послужном списке теперь 26 побед (21 нокаутом), ни одного поражения.

31-летний Портер не смог второй раз защитить титул WBC, которым владел с сентября 2018 года. В его послужном списке теперь 30 побед (17 нокаутом), три поражения и одна ничья. В 2012-2013 годах Портер также владел поясом IBF, один раз его защитив.