Американець приховав лотерейний виграш від своєї дружини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Житель американського штату Меріленд виграв 30 тис. дол. в лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Відомо, що переможцю 49 років, він працює в сфері роздрібної торгівлі.
Щасливчик здобув перемогу в лотереї RaceTrax (віртуальна гонка коней - ред.).
Сім'я американця про це поки не знає.
"Моя дружина не в курсі, я приховав це від неї. Але я зізнаюся їй у перемозі, коли заберу чек", - зазначив переможець.
Як чоловік розпорядиться виграшем - невідомо. Але він обмовився, що надасть право вирішувати, куди витратити гроші, своїй дружині.
Нагадаємо, в неділю, 19 травня 2019 року, в "Лото-Забава" виграли один мільйон гривень. . Щасливчик став 330-м мільйонером у цій популярній українській лотереї.