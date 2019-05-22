Американец утаил лотерейный выигрыш от своей жены

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 37092 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 58834 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 75659 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 89293 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122318 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111461 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144620 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130127 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130196 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Американец утаил лотерейный выигрыш от своей жены

Американец утаил лотерейный выигрыш от своей жены

Киев  •  УНН

 • 9579 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Житель американского штата Мэриленд выиграл 30 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.

Известно, что победителю 49 лет, он работает в сфере розничной торговли.

Счастливчик одержал победу в лотерее RaceTrax (виртуальная гонка лошадей - ред.).

Семья американца об этом пока не знает.

"Моя жена не в курсе, я утаил это от нее. Но я признаюсь ей в победе, когда заберу чек", - отметил победитель.

Как мужчина распорядится выигрышем — не известно. Но он обмолвился, что предоставит право решать, куда потратить деньги, своей жене.

Напомним, в воскресенье, 19 мая 2019 года, в "Лото-Забава" выиграли один миллион гривен. Счастливчик стал 330-м миллионером в этой популярной украинской лотерее.

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