Американец утаил лотерейный выигрыш от своей жены
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Житель американского штата Мэриленд выиграл 30 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Известно, что победителю 49 лет, он работает в сфере розничной торговли.
Счастливчик одержал победу в лотерее RaceTrax (виртуальная гонка лошадей - ред.).
Семья американца об этом пока не знает.
"Моя жена не в курсе, я утаил это от нее. Но я признаюсь ей в победе, когда заберу чек", - отметил победитель.
Как мужчина распорядится выигрышем — не известно. Но он обмолвился, что предоставит право решать, куда потратить деньги, своей жене.
Напомним, в воскресенье, 19 мая 2019 года, в "Лото-Забава" выиграли один миллион гривен. Счастливчик стал 330-м миллионером в этой популярной украинской лотерее.