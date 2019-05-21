Во Львовской области выиграно миллион в "Лото-Забава"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В воскресенье, 19 мая, игрок лотереи "Лото-Забава" выиграл один миллион гривен и стал 330-м миллионером за всю историю лотереи. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Номер выигрышного билета - 0052078. Счастливчик приобрел его на фирменном столе "М.С.Л." в торговом центре города Борислав Львовской области (ул. Кузнецова, 52-Г).
"Победитель стал восемнадцатым миллионером 2019", - рассказали в "М.С.Л.".
Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравил победителя и пригласил его присоединиться к "Клубу Миллионеров "М.С.Л.", а также воспользоваться эксклюзивной VIP-программой - "Два дня из жизни миллионера", рассчитанной на двоих.
Как напомнили в "М.С.Л.", этим предложением недавно воспользовалась одна из почетных участников "Клуба Миллионеров "М.С.Л." Галина Кориневич.
"Победительница провела незабываемый уик-энд в столице, изюминкой которого стали посещение загородного зоопарка "12 месяцев" и концерта симфонического рока Rockoko", - напомнили в "М.С.Л."