На Львівщині виграно мільйон у “Лото-Забава”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У неділю, 19 травня, гравець лотереї “Лото-Забава” виграв один мільйон гривень та став 330-м мільйонером за всю історію лотереї. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Номер виграшного білета — 0052078. Щасливчик придбав його на фірмовому столі “М.С.Л.” у торговельному центрі міста Борислав Львівської області (вул. Коваліва, 52-Г).
“Переможець став вісімнадцятим мільйонером 2019 року”, — розповіли в “М.С.Л.”.
Оператор державних лотерей “М.С.Л.” привітав переможця та запросив його приєднатися до “КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.”, а також скористатися ексклюзивною VIP-програмою — “Два дні з життя мільйонера”, розрахованою на двох осіб.
Як нагадали в “М.С.Л.”, цією пропозицією нещодавно скористалася одна з почесних учасниць “КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.” Галина Кориневич.
“Переможниця провела незабутній уїк-енд у столиці, родзинкою якого стали відвідування заміського зоопарку „12 місяців“ і концерту симфонічного року Rockoko”, — нагадали в “М.С.Л.”