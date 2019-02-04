Американець повторно виграв у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Житель американського штату Міссурі виграв 100 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я переможця - Дональд Стоббе. Це - другий великий виграш на його рахунку.
"Мій перший виграш в лотерею становив 10 тис. дол. Тому я вирішив не кидати цю справу і взяв участь в розіграші 4-мільйонного джекпоту. Мені пощастило зірвати 100 тис. дол.", - розповів переможець.
Американець планує поділитися виграшем з двома дочками.
Нагадаємо, сім'я Древалів з Черкаської області тричі в 2018 році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази в лотерею виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу становила 1 млн 200 тис. грн.