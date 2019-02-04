Американец повторно выиграл в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Житель американского штата Миссури выиграл 100 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя победителя - Дональд Стоббе. Это - второй крупный выигрыш на его счету.
"Мой первый выигрыш в лотерею составил 10 тыс. долл. Поэтому я решил не бросать это дело и принял участие в розыгрыше 4-миллионного джекпота. Мне посчастливилось сорвать 100 тыс. долл.", - рассказал победитель.
Американец планирует поделиться выигрышем с двумя дочерями.
Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018 году выиграла в украинскую лотерею “Лото-Забава”. Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.