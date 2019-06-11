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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Американець підтримає дітей-сиріт за рахунок лотерейного виграшу

Київ • УНН

 • 8678 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Житель міста Кун-Рапідс (округ Анока, штат Міннесота) виграв 1 млн дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на theeagle.com.

Американець підтримає дітей-сиріт за рахунок лотерейного виграшу

Ім'я переможця - Коджо Айевону. Йому 45 років, він є засновником некомерційної організації, яка забезпечує стійкий доступ до чистої води в Африці.

"Я направлю частину грошей на освоєння нових джерел, щоб якомога більше жителів Африки мали стійкий доступ до чистої води. Також, я планую допомогти дітям-сиротам, які проживають в Того", - розповів переможець, додавши, що розглядає можливість купити новий джип.

Нагадаємо, серед українських лотерейних переможців також є ті, хто готовий віддати виграш на благодійність.

Наприклад, одна з недавніх мільйонерів лотереї "Лото-Забава", Оксана Сорокіна, вирішила віддати частину від виграного мільйона гривень дитині, яка потребує лікування.

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