Американець підтримає дітей-сиріт за рахунок лотерейного виграшу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Житель міста Кун-Рапідс (округ Анока, штат Міннесота) виграв 1 млн дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на theeagle.com.
Ім'я переможця - Коджо Айевону. Йому 45 років, він є засновником некомерційної організації, яка забезпечує стійкий доступ до чистої води в Африці.
"Я направлю частину грошей на освоєння нових джерел, щоб якомога більше жителів Африки мали стійкий доступ до чистої води. Також, я планую допомогти дітям-сиротам, які проживають в Того", - розповів переможець, додавши, що розглядає можливість купити новий джип.
Нагадаємо, серед українських лотерейних переможців також є ті, хто готовий віддати виграш на благодійність.
Наприклад, одна з недавніх мільйонерів лотереї "Лото-Забава", Оксана Сорокіна, вирішила віддати частину від виграного мільйона гривень дитині, яка потребує лікування.