Американец поддержит детей-сирот за счет лотерейного выигрыша

Имя победителя - Коджо Айевону. Ему 45 лет, он является основателем некоммерческой организации, которая обеспечивает устойчивый доступ к чистой воде в Африке.

"Я направлю часть денег на освоение новых родников, чтобы как можно больше жителей Африки имели устойчивый доступ к чистой воде. Также, я планирую помочь детям-сиротам, которые проживают в Того", - рассказал победитель, добавив, что рассматривает возможность купить новый джип.

Напомним, среди украинских лотерейных победителей также есть те, кто готов отдать выигрыш на благотворительность.

Например, одна из недавних миллионеров лотереи "Лото-Забава", Оксана Сорокина, решила отдать часть от выигранного миллиона гривен ребенку, который нуждается в лечении.