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Американець перетворив літак на будинок

Американець перетворив літак на будинок

Київ • УНН

 • 19670 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Американець, 55-річний Джо Екслайн із штату Техас, перетворив фюзеляжі двох безкрилих літаків на житло для себе, передає УНН посилаючись на Houstoniamag.

Як розповів чоловік, з самого дитинства він мріяв жити у літаку.

Розпочався його проект з придбання частини авіабізнесу в містечку Брукшир, що в Техасі, США, і вже через 4 місяців пошуків він знайшов 2 безкрилі частини літаків моделей MD-80 та DC-9-41.

Першому будинку-літаку американець дав назву "Свобода". У ньому розмістилися спальня господаря, дві спальні для сина-підлітка та доньки, ванна кімната, вітальня, котру Джо використовує як робочий кабінет, кухня, а також відкрита тераса, обладнана грилем та місцем для відпочину.

"Цей літак досить великий для того, щоб жити в ньому", - каже Джо.

Американець також розповів, що досі продовжує ремонт у будинку-літаку.

Через газон від Свободи знаходиться ще один літак, який Джо Екслайн називає "Дух" і який також планує реконструювати в найближчі кілька років. У фюзеляжі Джо хоче побудувати кінотеатр, творчий куток для своїх дітей, а також ванну кімнату і кухню.

Згодом американець також хоче побудувати міст, який з'єднуватиме обидва літаки.

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