Американець перетворив літак на будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Американець, 55-річний Джо Екслайн із штату Техас, перетворив фюзеляжі двох безкрилих літаків на житло для себе, передає УНН посилаючись на Houstoniamag.
Як розповів чоловік, з самого дитинства він мріяв жити у літаку.
Розпочався його проект з придбання частини авіабізнесу в містечку Брукшир, що в Техасі, США, і вже через 4 місяців пошуків він знайшов 2 безкрилі частини літаків моделей MD-80 та DC-9-41.
Першому будинку-літаку американець дав назву "Свобода". У ньому розмістилися спальня господаря, дві спальні для сина-підлітка та доньки, ванна кімната, вітальня, котру Джо використовує як робочий кабінет, кухня, а також відкрита тераса, обладнана грилем та місцем для відпочину.
"Цей літак досить великий для того, щоб жити в ньому", - каже Джо.
Американець також розповів, що досі продовжує ремонт у будинку-літаку.
Через газон від Свободи знаходиться ще один літак, який Джо Екслайн називає "Дух" і який також планує реконструювати в найближчі кілька років. У фюзеляжі Джо хоче побудувати кінотеатр, творчий куток для своїх дітей, а також ванну кімнату і кухню.
Згодом американець також хоче побудувати міст, який з'єднуватиме обидва літаки.