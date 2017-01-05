Американец превратил самолет в дом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Американец, 55-летний Джо Экслайн из штата Техас, превратил фюзеляж двух бескрылых самолетов в жилье для себя, передает УНН со ссылкой на Houstoniamag.
Как рассказал мужчина, с самого детства он мечтал жить в самолете.
Начался его проект с приобретения части авиабизнеса в городе Брукшир, что в Техасе, США, и уже через 4 месяца поисков он нашел 2 бескрылые части самолетов моделей MD-80 и DC-9-41.
Первому дому-самолету американец дал название "Свобода". В нем разместились спальня хозяина, две спальни для сына-подростка и дочери, ванная комната, гостиная, которую Джо использует как рабочий кабинет, кухня, а также открытая терраса, оборудованная грилем и местом для отдыха.
"Этот самолет достаточно большой для того, чтобы жить в нем", - говорит Джо.
Американец также рассказал, что до сих пор продолжает ремонт в доме-самолете.
Через газон от Свободы находится еще один самолет, который Джо Экслайн называет "Дух" и который также планирует реконструировать в ближайшие несколько лет. В фюзеляже Джо хочет построить кинотеатр, творческий уголок для своих детей, а также ванную комнату и кухню.
Впоследствии американец также хочет построить мост, который соединит оба самолета.