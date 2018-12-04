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Американець двічі за три місяці виграв у лотерею

Київ • УНН

 • 10032 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У США 38-річний житель штату Меріленд виграв 31,3 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.

Американець двічі за три місяці виграв у лотерею

Білет обійшовся американцеві всього у 6 дол. Це - друга лотерейна перемога на його рахунку.

"У серпні поточного року я виграв 1 млн дол. у лотерею", - говорить переможець.

Нагадаємо, сім'я Древалів з Черкаської області тричі у 2018 році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Двічі у лотерею виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу сягнула 1 млн 200 тис. грн.

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