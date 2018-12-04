Американец дважды за три месяца выиграл в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В США 38-летний житель штата Мэриленд выиграл 31,3 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Билет обошелся американцу всего в 6 долл. Это - вторая лотерейная победа на его счету.
"В августе текущего года я выиграл 1 млн долл. в лотерею", - говорит победитель.
Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018 году выиграла в украинскую лотерею “Лото-Забава”. Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.