Амбітний проект "Велике будівництво" виконаємо вчасно - Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Програма Президента "Велике будівництво" на цей рік буде реалізована у визначені строки. Про це у коментарі УНН розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Вже готово 1700 кілометрів верхнього шару, і введено в експлуатацію. Чотири тисячі кілометрів не за горами, тому дуже швидко набираємо обертів. Жодна область у нас не відстає, все іде по графіку", - сказав Криклій.
Міністр додав, що загалом до кінця року в Україні буде побудовано 4 тис. км доріг державного значення і 2,5 тис. км доріг місцевого значення.
Раніше Криклій розповів про хід будівництва доріг на Львівщині. Там побудовано вже 116 км.