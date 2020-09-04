Амбітний проект "Велике будівництво" виконаємо вчасно - Криклій

"Вже готово 1700 кілометрів верхнього шару, і введено в експлуатацію. Чотири тисячі кілометрів не за горами, тому дуже швидко набираємо обертів. Жодна область у нас не відстає, все іде по графіку", - сказав Криклій.

Міністр додав, що загалом до кінця року в Україні буде побудовано 4 тис. км доріг державного значення і 2,5 тис. км доріг місцевого значення.

Раніше Криклій розповів про хід будівництва доріг на Львівщині. Там побудовано вже 116 км.