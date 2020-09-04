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Амбициозный проект "Большая стройка" выполним вовремя - Криклий

Киев • УНН

 • 22196 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Программа Президента "Большая стройка" на этот год будет реализована в установленные сроки. Об этом в комментарии УНН рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Амбициозный проект "Большая стройка" выполним вовремя - Криклий

"Уже готово 1700 километров верхнего слоя, и введено в эксплуатацию. Четыре тысячи километров не за горами, поэтому очень быстро набираем обороты. Ни одна область у нас не отстает, все идет по графику", - сказал Криклий.

Министр добавил, что в целом до конца года в Украине будет построено 4 тыс. км дорог государственного значения и 2,5 тыс. км дорог местного значения.

Ранее Криклий рассказал о ходе строительства дорог во Львовской области. Там построено уже 116 км.

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