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Amazon підписує угоду з британськими шпигунськими агентствами про посилення використання штучного інтелекту

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Британські шпигунські агентства уклали контракт з Amazon Web Services (AWS) на розміщення секретних матеріалів у угоді, спрямованій на посилення використання аналітики даних і штучного інтелекту (ШІ) для шпигунства. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

Amazon підписує угоду з британськими шпигунськими агентствами про посилення використання штучного інтелекту

Деталі

Британське шпигунське агентство GCHQ виступило за закупівлю хмарної системи високого рівня безпеки, яка буде використовуватися дочірніми службами MI5 і MI6, а також іншими урядовими відомствами, такими як Міністерство оборони, під час спільних операцій.

Угода була підписана цього року з AWS, підрозділом хмарних сервісів Amazon.com , а дані всіх агентств будуть зберігатися у Великобританії. GCHQ заявила, що не буде коментувати заяви про свої відносини з постачальниками технологій. AWS не був одразу доступний для коментарів.

Доповнення

У лютому британські кібер-шпигуни агентства GCHQ заявили, що вони повністю застосували штучний інтелект, щоб виявити закономірності у величезних обсягах глобальних даних, щоб протистояти ворожій дезінформації та ловити в пастку зловмисників дітей. 

GCHQ роками використовує основні форми штучного інтелекту, такі як технологія перекладу, але зараз активізує його використання, частково у відповідь на використання ШІ ворожими державами, а частково через вибух даних, який робить його ефективним.

Нагадаємо

Google за допомогою штучного інтелекту відтворив три втрачені картини Клімта.

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