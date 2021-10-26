Amazon підписує угоду з британськими шпигунськими агентствами про посилення використання штучного інтелекту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Британські шпигунські агентства уклали контракт з Amazon Web Services (AWS) на розміщення секретних матеріалів у угоді, спрямованій на посилення використання аналітики даних і штучного інтелекту (ШІ) для шпигунства. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.
Деталі
Британське шпигунське агентство GCHQ виступило за закупівлю хмарної системи високого рівня безпеки, яка буде використовуватися дочірніми службами MI5 і MI6, а також іншими урядовими відомствами, такими як Міністерство оборони, під час спільних операцій.
Угода була підписана цього року з AWS, підрозділом хмарних сервісів Amazon.com , а дані всіх агентств будуть зберігатися у Великобританії. GCHQ заявила, що не буде коментувати заяви про свої відносини з постачальниками технологій. AWS не був одразу доступний для коментарів.
Доповнення
У лютому британські кібер-шпигуни агентства GCHQ заявили, що вони повністю застосували штучний інтелект, щоб виявити закономірності у величезних обсягах глобальних даних, щоб протистояти ворожій дезінформації та ловити в пастку зловмисників дітей.
GCHQ роками використовує основні форми штучного інтелекту, такі як технологія перекладу, але зараз активізує його використання, частково у відповідь на використання ШІ ворожими державами, а частково через вибух даних, який робить його ефективним.
Нагадаємо
Google за допомогою штучного інтелекту відтворив три втрачені картини Клімта.