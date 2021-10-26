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Amazon подписывает соглашение с британскими шпионскими агентствами об усилении использования искусственного интеллекта

Киев • УНН

 • 10608 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Британские шпионские агентства заключили контракт с Amazon Web Services (AWS) на размещение секретных материалов в соглашении, направленном на усиление использования аналитики данных и искусственного интеллекта (ШИ) для шпионажа. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Amazon подписывает соглашение с британскими шпионскими агентствами об усилении использования искусственного интеллекта

Детали

Британское шпионское агентство GCHQ выступило за закупку облачной системы высокого уровня безопасности, которая будет использоваться дочерними службами MI5 и MI6, а также другими правительственными ведомствами, такими как Министерство обороны, в ходе совместных операций.

Соглашение было подписано в этом году с AWS, подразделением облачных сервисов Amazon.com, а данные всех агентств будут храниться в Великобритании. GCHQ заявила, что не будет комментировать заявления о своих отношениях с поставщиками технологий. AWS не был сразу доступен для комментариев.

Дополнение

В феврале британские кибер-шпионы агентства GCHQ заявили, что они полностью применили искусственный интеллект, чтобы выявить закономерности в огромных объемах глобальных данных, чтобы противостоять враждебной дезинформации и ловить в ловушку злоумышленников детей. 

GCHQ годами использует основные формы искусственного интеллекта, такие как технология перевода, но сейчас активизирует его использование, частично в ответ на использование ИИ враждебными государствами, а частично из-за взрыва данных, который делает его эффективным.

Напомним

Google с помощью искусственного интеллекта воспроизвел три потерянные картины Климта.

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