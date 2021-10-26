Amazon подписывает соглашение с британскими шпионскими агентствами об усилении использования искусственного интеллекта
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Британские шпионские агентства заключили контракт с Amazon Web Services (AWS) на размещение секретных материалов в соглашении, направленном на усиление использования аналитики данных и искусственного интеллекта (ШИ) для шпионажа. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.
Детали
Британское шпионское агентство GCHQ выступило за закупку облачной системы высокого уровня безопасности, которая будет использоваться дочерними службами MI5 и MI6, а также другими правительственными ведомствами, такими как Министерство обороны, в ходе совместных операций.
Соглашение было подписано в этом году с AWS, подразделением облачных сервисов Amazon.com, а данные всех агентств будут храниться в Великобритании. GCHQ заявила, что не будет комментировать заявления о своих отношениях с поставщиками технологий. AWS не был сразу доступен для комментариев.
Дополнение
В феврале британские кибер-шпионы агентства GCHQ заявили, что они полностью применили искусственный интеллект, чтобы выявить закономерности в огромных объемах глобальных данных, чтобы противостоять враждебной дезинформации и ловить в ловушку злоумышленников детей.
GCHQ годами использует основные формы искусственного интеллекта, такие как технология перевода, но сейчас активизирует его использование, частично в ответ на использование ИИ враждебными государствами, а частично из-за взрыва данных, который делает его эффективным.
Напомним
Google с помощью искусственного интеллекта воспроизвел три потерянные картины Климта.