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Алжир закрив повітряний простір для Boeing 737 MAX

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Управління цивільної авіації Алжиру ввело в понеділок заборона на польоти лайнерів Boeing 737 MAX в повітряному просторі країни. Про це повідомило агентство Reuters, передає УНН.

Алжир закрив повітряний простір для Boeing 737 MAX

За даними видання, заборонені "політ, посадка і зліт" літаків цієї моделі.

Компанія Boeing висловила впевненість у безпеці літаків цієї серії, однак заявила, що розуміє рішення регуляторів призупинити польоти.

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Як повідомляв УНН, літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився в Ефіопії 10 березня, внаслідок цього загинули 157 осіб. Катастрофа літака аналогічної моделі сталася 29 жовтня 2018-го в Індонезії, тоді загинули 189 осіб. Після катастрофи в Ефіопії багато країн світу, включаючи США, країни ЄС і Україну, з міркувань безпеки призупинили експлуатацію Boeing 737 MAX. Компанія Boeing висловила впевненість у безпеці літаків цієї серії, однак заявила, що розуміє рішення регуляторів призупинити польоти.

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