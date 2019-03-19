Алжир закрыл воздушное пространство для Boeing 737 MAX
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Управление гражданской авиации Алжира ввело в понедельник запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.
По данным издания, запрещенны "полет, посадка и взлет" самолетов этой модели.
Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.
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Как сообщал УНН, самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Катастрофа самолета аналогичной модели произошла 29 октября 2018-го в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая США, страны ЕС и Украина, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX. Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.