Альтернативне м’ясо, швидка доставка та обід по QR-коду: МХП Косюка визначив переможців MHP Innovation Lab

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Агрохолдинг МХП провів фінал проекту MHP Innovation Lab та визначив авторів інноваційних рішень, які отримають можливість партнерства з компанією. До співпраці компанія запросила 4 команди, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МХП.

MHP Innovation Lab — це конкурс відкритих інновацій, у якому МХП шукав рішення та пропозиції співпраці від бізнесів, стартапів, кулінарів, технологів та студентів. Проект проходив у партнерстві з платформою кейс-чемпіонатів CASERS.

Андрій Булах, заступник голови правління з організаційної ефективності та управління персоналом агрохолдингу МХП:

"Я дуже радий, що у такий непростий час ми провели MHP Innovation Lab. Це важливо і добре для усього ринку, не тільки для МХП. Чим більше у нас буде креативних ідей, то більш наша економіка буде креативною. А від цього виграють усі: бізнес і держава в цілому".

Конкурс зібрав заявки від понад 700 учасників, які займаються проектами у фудіндустрії. Інноватори запропонували 180 рішень для співпраці з МХП, 15 проектів вийшли у фінал.

Микола Такзей, директор департаменту інновацій агрохолдингу МХП:

"МХП впевнено йде шляхом трансформації у кулінарну, клієнтоорієнтовану компанію. Ми прагнемо побудувати цілісну екосистему, в якій взаємовигідно працюватимуть великий бізнес, інноваційні стартапи та молоді, амбітні спеціалісти. Ми докладаємо усіх зусиль, щоб таланти розвивалися тут, в Україні, та рухали її вперед. Я вдячний учасникам конкурсу за сміливість та інноваційність. Ми плануємо і надалі проводити подібні конкурси та впроваджувати інновації у фудіндустрії".

За підсумком онлайн-презентації команд 6 жовтня представники МХП визначили найактуальніші проекти: Dots Platform, Relidium Biotech та ПЛАН Б та РОБОМАТИ.

▪️ Dots Platform — IT-платформа для сфери food delivery. Дозволяє запустити сервіс доставки їжі за 2 тижні. Бізнеси отримують сайт і мобільні додатки для замовлень, софт для кухні, кур’єрів і бекофісу.

▪️ Relidium Biotech — проект пропонує виробляти альтернативне м'ясо з соняшникового шроту. Соняшниковий протеїн використовується для виробництва вегетаріанського м’яса, крокетів та інших продуктів та напівфабрикатів.

▪️ ПЛАН Б — сервіс організації харчування, що забезпечує клієнтів готовою їжею в офісі, ЖК або будь-якому іншому місці. Клієнт відкриває холодильник додатком, обирає потрібний продукт, сканує QR-код та оплачує його смартфоном.

▪️ РОБОМАТИ — проект передбачає запуск мережі автоматизованих автоматів швидкого харчування — "Робоматів".

Далі команди визначатимуть формати та можливості подальшої співпраці з представниками МХП. Деякі з учасників конкурсу також отримали пропозиції долучитися до команди МХП для реалізації своїх проектів та невдовзі будуть запрошені до співбесіди.

Євген Урсалов, виконавчий директор та співзасновник CASERS, партнера MHP Innovation Lab:

"Ми отримали 180 рішень і це показник того, що запит на подібні проекти є не тільки у компаній, але і у ринку. Молоді спеціалісти, стартапери та бізнесмени мають цікаві креативні ідеї, але не завжди — можливості самостійно реалізувати їх. Ми, як команда співорганізаторів, щиро раді бути частиною такого win-win проекту та будемо спостерігати далі за реалізацією обраних рішень".

Під час MHP Innovation Lab фахівці МХП провели серію лекцій про тренди та інновації у фудіндустрії, які доступні всім охочим на офіційному сайті проекту.

Про організаторів

МХП — вертикально інтегрована компанія, що об’єднує понад 40 підприємств у 16 регіонах України та має закордонні виробничі активи у Нідерландах, на Балканах, а також дистрибуційний офіс в ОАЕ. МХП — найбільший виробник м’яса курятини в Європі. Холдинг входить до десятки найбільших агроекспортерів України за результатами 2018-2019 років.

Проект MHP Innovation Lab створений агрохолдингом МХП спільно з CASERS — платформою, що дозволяє представникам бізнесу проводити кейс-чемпіонати, онлайн-хакатони та конкурси відкритих інновацій та залучати до вирішення студентів, випускників, галузевих фахівців та всіх охочих.

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