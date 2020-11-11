Альтернативное мясо, быстрая доставка и обед по QR-коду: МХП Косюка определил победителей MHP Innovation Lab

MHP Innovation Lab — это конкурс открытых инноваций, в котором МХП искал решения и предложения сотрудничества от бизнеса, стартапов, кулинаров, технологов и студентов. Проект проходил в партнерстве с платформой кейс-чемпионатов CASERS.

Андрей Булах, заместитель главы правления по организационной эффективности и управлению персоналом агрохолдинга МХП:

"Я очень рад, что в такое непростое время мы провели MHP Innovation Lab. Это важно и хорошо для всего рынка, не только для МХП. Чем больше у нас будет креативных идей, тем более креативной будет наша экономика. А от этого выиграют все: бизнес и государство в целом".

Конкурс собрал заявки от 700+ участников, которые занимаются проектами в фудиндустрии. Инноваторы предложили 180 решений для сотрудничества с МХП, 15 проектов вышли в финал.

Николай Такзей, директор департамента инноваций агрохолдинга МХП:

"МХП уверенно идет по пути трансформации в кулинарную, клиентоориентированную компанию. Мы стремимся построить целостную экосистему, в которой взаимовыгодно будут работать крупный бизнес, инновационные стартапы и молодые, амбициозные специалисты. Мы прилагаем все усилия, чтобы таланты развивались здесь, в Украине, и двигали ее вперед. Я благодарен участникам конкурса за смелость и инновационность. Мы планируем и дальше проводить подобные конкурсы и внедрять инновации в фудиндустрии".

По итогам онлайн-презентации команд 6 октября представители МХП определили наиболее актуальные проекты: Dots Platform, Relidium Biotech и ПЛАН Б и РОБОМАТЫ.

▪️ Dots Platform - IT-платформа для сферы food delivery. Позволяет запустить сервис доставки еды за 2 недели. Бизнес получают сайт и мобильные приложения для заказов, софт для кухни, курьеров и бекофиса.

▪️ Relidium Biotech - проект предлагает производить альтернативное мясо с подсолнечного шрота. Подсолнечный протеин используется для производства вегетарианского мяса, крокетов и других продуктов и полуфабрикатов.

▪️ ПЛАН Б - сервис организации питания, обеспечивает клиентов готовой едой в офисе, ЖК или любом другом месте. Клиент открывает холодильник приложением, выбирает нужный продукт, сканирует QR-код и оплачивает его смартфоном.

▪️ РОБОМАТЫ - проект предусматривает запуск сети автоматизированных автоматов быстрого питания - "Робоматов".

Далее команды будут определять форматы и возможности дальнейшего сотрудничества с представителями МХП. Некоторые из участников конкурса также получили предложения присоединиться к команде МХП для реализации своих проектов и вскоре будут приглашены к собеседованию.

Евгений Урсалов, исполнительный директор и сооснователь CASERS, партнера MHP Innovation Lab:

"Мы получили 180 решений и это показатель того, что запрос на подобные проекты есть не только у компаний, но и у рынка. У молодых специалистов, стартаперов и бизнесменов есть интересные креативные идеи, но не всегда — возможности самостоятельно реализовать их. Мы, как команда соорганизаторов, искренне рады быть частью такого win-win проекта и будем наблюдать дальше за реализацией выбранных решений".

Во время MHP Innovation Lab специалисты МХП провели серию лекций о трендах и инновациях в фудиндустрии, которые доступны всем желающим на официальном сайте проекта.

Об организаторах

МХП - вертикально интегрированная компания, объединяющая более 40 предприятий в 16 регионах Украины и имеет зарубежные производственные активы в Нидерландах, на Балканах, а также дистрибьюторский офис в ОАЭ. МХП - крупнейший производитель мяса курицы в Европе. Холдинг входит в десятку крупнейших агроекспортерив Украины по результатам 2018-2019 годов.

Проект MHP Innovation Lab создан агрохолдингом МХП совместно с CASERS - платформой, позволяющей представителям бизнеса проводить кейс-чемпионаты, онлайн-хакатоны и конкурсы открытых инноваций и привлекать к решению студентов, выпускников, отраслевых специалистов и всех желающих.