Альтернатива Marvel: в Україні випустять комікси про українських героїв авторства 9-річного хлопчика

Деталі

У Фонді зазначили, що цей проект став найспецифічнішим переможцем, адже зазвичай проекти, що отримують фінансування, стосуються подолання продовольчої та енергетичної кризи. Однак історія хлопчика не змогла залишити членів журі байдужими.

Цитата

“Автором цієї ідеї по суті став 9-річний хлопчик, який під час повномасштабного вторгнення почав ліпити з полімерної глини фігурки українських героїв, а гроші з їхнього продажу переказувати на рахунки захисників. Все це він робив, перебуваючи з мамою та братом у Литві. За 4 місяці вони створили бренд Dewscots, який розповідав європейцям історії українських героїв: про Привида Києва, тракторні війська, Півника з Бородянки, пса Патрона, воїнів, волонтерів, дітей, підприємців, які борються за Україну. А зараз у Андрія є мрія: зробити реальних українців популярними в усьому світі, створивши альтернативу вигаданим героям Marvel. Почати вирішили з видання книги і коміксу двома мовами (англійською і українською)”, - йдеться у повідомленні Фонду.

Нагадаємо

У межах цьогорічного конкурсу бізнес-ідей “Роби своє!”, організованого благодійним фондом “МХП-Громаді”, 62 пректи-переможці отримали гранти на загальну суму 5 млн грн.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.