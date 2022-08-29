Альтернатива Marvel: в Украине выпустят комиксы об украинских героях авторства 9-летнего мальчика

Детали

В Фонде отметили, что этот проект стал самым специфическим победителем, ведь обычно проекты, получающие финансирование, касаются преодоления продовольственного и энергетического кризиса. Однако история мальчика не смогла оставить членов жюри безразличными.

Цитата

“Автором этой идеи по сути стал 9-летний мальчик, который во время полномасштабного вторжения начал лепить из полимерной глины фигурки украинских героев, а деньги с их продажи переводить на счета защитников. Все это он делал, будучи с мамой и братом в Литве. За 4 месяца они создали бренд Dewscots, который рассказывал европейцам истории украинских героев: о Призраке Киева, тракторных войсках, Петушке из Бородянки, псе Патроне, воинах, волонтерах, детях, предпринимателях, которые борются за Украину. А сейчас у Андрея есть мечта: сделать реальных украинцев популярными по всему миру, создав альтернативу вымышленным героям Marvel. Начать решили с издания книги и комикса на двух языках (английском и украинском)”, - говорится в сообщении Фонда.

Напомним

В рамках конкурса бизнес-идей “Делай свое!”, организованного благотворительным фондом “МХП-Громаде”, 62 пректа-победителя получили гранты на общую сумму 5 млн грн.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.