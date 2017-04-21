Алкогольний фальсифікат на понад 3 млн грн вилучили у Борисполі

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Прокуратура Київської області викрила черговий підпільний цех по виготовленню фальсифікованої горілчаної продукції в м. Бориспіль, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Так, 20 квітня, прокуратура Київської області спільно зі співробітниками фіскальної служби, під час проведення слідчих дій, виявили потужний підпільний цех з виготовлення фальсифікованих горілчаних виробів у м. Бориспіль.

"У ході проведених слідчих дій вилучено 10 тонн спирту, понад 4 тис. 500 літрів готової алкогольної продукції та обладнання для її виготовлення, а також транспортні засоби. Вартість вилученої продукції становить понад 3 млн гривень", - повідомили у прес-службі прокуратури.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 КК України.

Проводяться невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, при виваженій державній політиці легальний алкоголь може приносити державі мільярди гривень у бюджет.

Сьогодні ж через тінізацію алкогольного ринку бюджети країни щорічно недоотримують близько 10 млрд грн.

Експерт зауважила, що держава наразі не звертає увагу на стагнацію легального алкогольного бізнесу та ігнорує наслідки цього процесу, негативні як для економіки країни, так і для споживачів, які все частіше труяться сурогатами.

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