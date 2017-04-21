Алкогольный фальсификат на более 3 млн грн изъяли в Борисполе

Так, 20 апреля, прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками фискальной службы, во время проведения следственных действий, обнаружили мощный подпольный цех по изготовлению фальсифицированных алкогольных изделий в г. Борисполь.

"В ходе проведенных следственных действий изъято 10 тонн спирта, более 4 тыс. 500 литров готовой алкогольной продукции и оборудования для ее изготовления, а также транспортные средства. Стоимость изъятой продукции составляет более 3 млн гривен", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 204 УК Украины.

Проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиных, при взвешенной государственной политике легальный алкоголь может приносить государству миллиарды гривен в бюджет.

Сегодня же из-за тенизации алкогольного рынка бюджета страны ежегодно недополучают около 10 млрд грн.

Эксперт отметила, что государство пока не обращает внимание на стагнацию легального алкогольного бизнеса и игнорирует последствия этого процесса, негативные как для экономики страны, так и для потребителей, которые все чаще травятся суррогатами.