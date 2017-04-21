Алкогольный фальсификат на более 3 млн грн изъяли в Борисполе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 12879 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 73363 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137376 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110024 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112094 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109605 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102051 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102994 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149087 просмотра

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Алкогольный фальсификат на более 3 млн грн изъяли в Борисполе

Алкогольный фальсификат на более 3 млн грн изъяли в Борисполе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Прокуратура Киевской области разоблачила очередной подпольный цех по изготовлению фальсифицированной водочной продукции в г. Борисполь, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Так, 20 апреля, прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками фискальной службы, во время проведения следственных действий, обнаружили мощный подпольный цех по изготовлению фальсифицированных алкогольных изделий в г. Борисполь.

"В ходе проведенных следственных действий изъято 10 тонн спирта, более 4 тыс. 500 литров готовой алкогольной продукции и оборудования для ее изготовления, а также транспортные средства. Стоимость изъятой продукции составляет более 3 млн гривен", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 204 УК Украины.

Проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиных, при взвешенной государственной политике легальный алкоголь может приносить государству миллиарды гривен в бюджет.

Сегодня же из-за тенизации алкогольного рынка бюджета страны ежегодно недополучают около 10 млрд грн.

Эксперт отметила, что государство пока не обращает внимание на стагнацию легального алкогольного бизнеса и игнорирует последствия этого процесса, негативные как для экономики страны, так и для потребителей, которые все чаще травятся суррогатами.

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