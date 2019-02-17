Алкоголь руйнує біологічний годинник і стійкість до стресу - науковці

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Американські вчені дійшли до висновку, що алкоголь може руйнувати ДНК та втручатись у роботу мозку, що викликає ще більшу залежність від випивки. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Науковці Ратгерського університету США дослідили гени алкоголіків і тих, хто вживає спиртне час від часу. За їх висновками, алкоголь пошкодив цим людям гени, що відповідають за біологічний годинник тіла та реакцію на стрес.

Наступна знахідка виявилась ще серйознішою: пошкодження цих двох генів спричиняло ще більшу залежність від спиртного. Таким чином, більше алкоголю означає більшу шкоду, тобто ще більше спиртного.

Учені сподіваються розробити аналіз на біомаркери для виявлення схильних до алкоголізму людей.

Раніше УНН повідомляв, що стан людей, які повністю відмовилися від вживання алкоголю і кави, виявився гірше за тих, хто їх вживав. 

Нагадаємо, на думку вчених з Франції, повна відмова від алкоголю загрожує розвитком недоумства. 

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