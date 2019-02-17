Алкоголь разрушает биологические часы и устойчивость к стрессу - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Американские ученые пришли к выводу, что алкоголь может разрушать ДНК и вмешиваться в работу мозга, вызывая еще большую зависимость от выпивки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Ученые Ратгерского университета США исследовали гены алкоголиков и тех, кто употребляет спиртное время от времени. Согласно их заключению, алкоголь повредил этим людям гены, отвечающие за биологические часы тела и реакцию на стресс.
Следующая находка оказалась еще серьезнее: повреждение двух генов вызывало еще большую зависимость от спиртного. Таким образом, больше алкоголя означает больший вред, то есть еще больше спиртного.
Ученые надеются разработать анализ на биомаркеры для выявления склонных к алкоголизму людей.
Ранее УНН сообщал, что состояние людей, полностью отказавшихся от употребления алкоголя и кофе, оказался хуже тех, кто их принимал.
Напомним, по мнению ученых из Франции, полный отказ от алкоголя грозит развитием слабоумия.