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7 марта, 15:45 • 126045 просмотра

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Алкоголь разрушает биологические часы и устойчивость к стрессу - ученые

Алкоголь разрушает биологические часы и устойчивость к стрессу - ученые

Киев  •  УНН

 • 14208 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Американские ученые пришли к выводу, что алкоголь может разрушать ДНК и вмешиваться в работу мозга, вызывая еще большую зависимость от выпивки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Ученые Ратгерского университета США исследовали гены алкоголиков и тех, кто употребляет спиртное время от времени. Согласно их заключению, алкоголь повредил этим людям гены, отвечающие за биологические часы тела и реакцию на стресс.

Следующая находка оказалась еще серьезнее: повреждение двух генов вызывало еще большую зависимость от спиртного. Таким образом, больше алкоголя означает больший вред, то есть еще больше спиртного.

Ученые надеются разработать анализ на биомаркеры для выявления склонных к алкоголизму людей.

Ранее УНН сообщал, что состояние людей, полностью отказавшихся от употребления алкоголя и кофе, оказался хуже тех, кто их принимал.

Напомним, по мнению ученых из Франции, полный отказ от алкоголя грозит развитием слабоумия.

Украинские Национальные Новости

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