Алкоголь і пандемія: як змінилися уподобання українців в часи коронакризи

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Алкогольні смаки молоді кардинально змінилися: що п'ють міленіали.

"Зараз є хороший інтерес і запит на коктейлі з використанням наших локальних продуктів, фруктів і овочів, які виробляються в Україні. Так само є запит під ті умови, в яких ми живемо: зараз особливою популярністю користуються ті коктейлі, які можна забрати з собою. Коктейльні напої переважно замовляють на основі віскі і джину", - розповів він.

Окремим попитом, за словами Бойка, зараз користуються відеоуроки барменів, в яких демонструють, як легко приготувати коктейлі в домашніх умовах. Також новий затребуваний тренд - онлайн-дегустації та майстер-класи у режимі реального часу.

"Неймовірна кількість різних відео барменів в Україні було записано, відеоуроків, пов'язаних зі споживанням алкоголю вдома. Дуже великою популярністю користувалися різні дегустації у ZOOM. Це більше для корпоративних компаній. Я сам таких дегустацій кілька за період карантину провів. У ZOOM дуже просто: спочатку людям відправляються доставкою наборчики - або коктейльні, або дегустаційні, і люди самі готують коктейлі вдома, безпосередньо самі, під моїм керівництвом. Так, щоб я бачив і розумів, що люди роблять і готують", - повідомив бар-менеджер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Найкращі алкогольні напої для онлайн-вечірки у період пандемії порадили експерти.

Серед цікавих способів, до яких доводилося вдаватися, щоб допомогти друзям приготувати алкогольні мікси вдома, Костянтин Бойко називає заготовки для коктейлів - своєрідні алкогольні напівфабрикати.

"Насправді мені доводилося своїм друзям робити коктейльні заготовки, а їм потрібно було просто замовити додому лід. Просто додати мороженої води - і коктейль готовий. Вони вдома готували собі коктейлі, змішані мною: просто наливали його у келих, трохи розмішували, додавали лід і вживали. Знаю, що багато барів таким чином і пережили карантин: вони займалися доставкою коктейлів прямо додому", - підсумував він.

Нагадаємо, експерти алкогольного ринку України відзначають популярність незвичайного різнобарвного алкоголю з блискітками, а також крафтового, у тому числі - на травах.

Як повідомляв УНН раніше, в Україні представили винні напої блакитного кольору з перлинними блискітками. Готують їх на основі чорничного соку. А сам напій по суті є готовим до вживання легким алкогольним коктейлем.