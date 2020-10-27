Алкоголь и пандемия: как изменились предпочтения украинцев во времена коронакризиса

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"Сейчас есть хороший интерес и запрос на коктейли с использованием наших локальных продуктов, фруктов и овощей, которые производятся в Украине. Так же есть запрос под те условия, в которых мы живем: сейчас особой популярностью пользуются те коктейли, которые можно забрать с собой. Коктейльные напитки по большей степени заказывают на основе виски и джина", - рассказал он.

Отдельным спросом, по словам Бойко, сейчас пользуются видеоуроки барменов, в которых показывают, как легко приготовить коктейли в домашних условиях. Также новый востребованный тренд - онлайн-дегустации и мастер-классы в режиме реального времени.

"Невероятное количество различных видео барменов в Украине было записано, видеоуроков, связанных с потреблением алкоголя дома. Очень большой популярностью пользовались различные дегустации в ZOOM. Это больше для корпоративных компаний. Я сам таких дегустаций несколько за период карантина провел. В ZOOM очень просто: сначала людям отправляются доставкой наборчики - или коктейльные, или дегустационные, и люди сами готовят коктейли дома, непосредственно сами, под моим руководством. Так, чтобы я видел и понимал, что люди делают и готовят", - сообщил бар-менеджер.

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Среди интересных способов, к которым приходилось прибегать, чтобы помочь друзьям приготовить алкогольные миксы дома, Константин Бойко называет заготовки для коктейлей – своеобразные алкогольные полуфабрикаты.

"На самом деле мне приходилось своим друзьям делать коктейльные заготовки, а им нужно было просто заказать домой лёд. Просто добавить мороженной воды – и коктейль готов. Они дома готовили себе коктейли, смешанные мною: просто наливали его в бокал, чуть размешивали, добавляли лед и употребляли. Знаю, что многие бары таким образом и пережили карантин: они занимались доставкой коктейлей прямо домой", - подытожил он.

Напомним, эксперты алкогольного рынка Украины отмечают популярность необычного разноцветного алкоголя с блестками, а также крафтового, в том числе - на травах.

Как сообщал УНН ранее, в Украине представили винные напитки голубого цвета с жемчужными блестками. Готовят их на основе черничного сока. А сам напиток по сути является готовым к употреблению легким алкогольным коктейлем.