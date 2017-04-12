Алею сакур на честь дипвідносин між Україною і Японією висадили у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Київському політехнічному інституті ім. І.Сікорського на честь святкування 25-річчя дипломатичних відносин між Японією і Україною висадили алею сакур, передає кореспондент УНН.
У церемонії висадження дерев взяли участь міністр-радник Посольства Японії в Україні Мічіо Харада, ректор КПІ ім.І.Сікорського Михайло Згуровський та багато інших.
“Українсько-японські відносини зараз у дуже гарному стані, не лише через гарні дипломатичні відносини. В КПІ успішно працює Українсько-японський центр. Ці сакури – це подарунок не лише від Японії, але й від звичайних японців. Я маю надію, що ви будете милуватися цими чудовими деревами і насолоджуватись їх цвітінням”, - зазначив М.Харада.
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Як повідомили організатори, КПІ став частиною великої кампанії під назвою “2500 сакур”. В рамках цього проекту національні дерева Японії планують висадити у 20 містах України.