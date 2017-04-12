Аллею сакур в честь дипотношений между Украиной и Японией высадили в Киеве

В церемонии высадки деревьев приняли участие министр-советник Посольства Японии в Украине Мичио Харада, ректор КПИ им.И.Сикорського Михаил Згуровский и многие другие.

"Украинский-японские отношения сейчас в очень хорошем состоянии, не только из-за хороших дипломатических отношений. В КПИ успешно работает Украинский-японский центр. Эти сакуры - это подарок не только от Японии, но и от обычных японцев. Я надеюсь, что вы будете любоваться этими замечательными деревьями и наслаждаться их цветением", - отметил М.Харада.

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Как сообщили организаторы, КПИ стал частью большой кампании под названием "2500 сакур". В рамках этого проекта национальные дерева Японии планируют высадить в 20 городах Украины.