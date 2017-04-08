Алею дубів висадили в пам’ять про військових у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 квітня. УНН. Сьогодні 3-й окремий полк спецпризначення провів екологічну акцію у Кропивницькому в пам’ять про своїх побратимів. На Козачому острові військовики та дружини загиблих спецпризначенців висадили 44 саджанця породи Червоний дуб. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтерка Оксана Червоная, передає УНН.
“У багатьох країнах дуб вважають священним деревом, яке символізує єднання двох світів, він означає силу, мужність, витривалість, благородство та вірність. 45 дубів, бо саме такі втрати вважає наш полк своїми у цій страшній війні. Тепер головне — зберегти алею від „добродіїв“, щоб дерева вкоренилися і зміцніли, вони стануть справжньою прикрасою міста”, — йдеться в дописі.
Далі військові планують кожне дерево підписати іменем загиблого спецпризначенця. А поруч з дубами встановити знак, який інформуватиме, з якої нагоди висаджено дерева.
Крім того, в обласному центрі біля приміщення ДП “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” з’явилась алея молодих лип. Дерева висадили в рамках загальнообласного суботника з благоустрою населених пунктів області в рамках щорічної всеукраїнської акції “За чисте довкілля”.
Нагадаємо, 1 квітня понад сто активістів долучились до висадження “Алеї миру” на набережній Інгулу у Кропивницькому.