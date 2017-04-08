Аллею дубов высадили в память о военных в Кропивницком

“Во многих странах дуб считают священным деревом, которое символизирует единение двух миров, он означает силу, мужество, выносливость, благородство и верность. 45 дубов, потому что именно такие потери понес наш полк в этой страшной войне. Теперь главное — сохранить аллею от „доброжелателей“, чтобы деревья укоренились и окрепли, они станут настоящим украшением города”, — говорится в заметке.

Далее военные планируют каждое дерево подписать именем погибшего спецназовца. А рядом с дубами установить знак, который будет информировать, по какому случаю высажены деревья.

Кроме того, в областном центре возле здания ГП “Кировоградский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства” появилась аллея молодых лип. Деревья высадили в рамках общеобластного субботника по благоустройству населенных пунктов области в рамках ежегодной всеукраинской акции “За чистую окружающую среду”.

Напомним, 1 апреля более ста активистов присоединились к высадке “Аллеи мира” на набережной Ингула в Кропивницком.