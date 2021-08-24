Алея Шевченка з'явилася в Одесі

Вздовж алеї встановлені стенди з текстами Шевченка, а також з малюнками та ілюстраціями до його творів. Вірші відтворені в тому вигляді, у якому вийшли з-під пера автора. Щоб твори Великого Кобзаря були доступні до прочитання і у вечірній час доби, у конструкції з віршами вмонтована світлодіодна стрічка.

Також в парку з’явився ще один фонтан з підсвічуванням і металевий куб, на якому на різних мовах вирізане слово “Україна”.

Першими Алею Тараса Шевченка відвідали мер Одеси Геннадій Труханов і голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький.