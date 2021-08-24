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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 43917 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 135405 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 153134 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 124468 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120815 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 157395 просмотра

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Аллея Шевченко появилась в Одессе

Аллея Шевченко появилась в Одессе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. В День Независимости Украины в одесском парке культуры и отдыха им. Т. Шевченко состоялось открытие аллеи Великого Кобзаря.

Вдоль аллеи установлены стенды с текстами Шевченко, а также с рисунками и иллюстрациями к его произведениям. Стихи воспроизведены в том виде, в каком вышли из-под пера автора. Чтобы произведения Великого Кобзаря были доступны к прочтению и в вечернее время суток, в конструкции со стихами вмонтирована светодиодная лента.

Также в парке появился еще один фонтан с подсветкой и металлический куб, на котором на разных языках вырезано слово “Украина”.

Первыми Аллею Тараса Шевченко посетили мэр Одессы Геннадий Труханов и председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.

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